Великолукский театр торжественно открыт после реконструкции

16:37, 26 августа 2017, ПАИ

26 августа в рамках празднования Дня города состоялось торжественное открытие Великолукского драматического театра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Реконструкция здания шла полтора года, в результате значительно увеличилась его площадь, были капитально отремонтированы помещения, на сцене появились поворотный круг и новая аппаратура, у артистов – новые комфортные гримерки, малая сцена обрела новый современный облик, а главный зал вернул себе классический интерьер с лепниной, позолотой и отреставрированными креслами. Для удобства зрителей переоборудован гардероб, появился буфет, а также приспособления для маломобильных групп населения.

Открытие нового здания было приурочено к театральной премьере – пьесе «Учитель танцев», а первыми посетителями – зрители-великолучане и официальная делегация, в которую вошли губернатор Псковской области Андрей Турчак, глава города Великие Луки Николай Козловский, председатель областного комитета по культуре Жанна Малышева, глава города Пскова Иван Цецерский, глава администрации города Великие Луки Виктор Каменский, руководитель Театрально-концертной дирекции региона Дмитрий Месхиев, депутаты Псковского областного Собрания и Великолукской гордумы, а также подрядчики, выполнявшие ремонт.

Директор театра Валентина Зандер показала гостям обновленное здание с многочисленными пристройками. Одна из них – столярная мастерская, где изготавливаются декорации. «У всех театр начинается с вешалки, а у нас – со столярной мастерской», – пошутил губернатор. Он внимательно осмотрел не только мастерскую, но и гардероб, помещение малой сцены на 50 зрительских мест, заглянул за кулисы и поднялся на балкон.

К этому моменту театр был полон зрителей. Собравшиеся посмотрели мини-фильм, который напомнил о всех этапах реконструкции театра – от закрытия обветшавшего здания на капитальный ремонт и переезда на временную сцену до возвращения на обновленную сцену.

Затем с этим событием всех великолучан поздравил Андрей Турчак. «Хочу отметить, что великолукский театр не просто красив снаружи и изнутри, он еще начинен самым современным оборудованием, – сказал глава региона. – Мы прошли практически по всем помещениям, и могу сказать, что далеко не каждый драмтеатр может похвастаться таким оборудованием, своей мастерской, костюмерным цехом. Например, в псковском театре после реконструкции три штанкетных установки, в великолукском – четыре, в псковском театре пока отсутствует поворотный круг, а здесь он есть. Но театр – это не только сцены, это, прежде всего, коллектив. Очень важно, что на протяжении полутора лет ремонта труппа работала, создала множество постановок, многие зрители смогли прикоснуться к прекрасному. А теперь мы все с нетерпением ждем октября, когда будет дан старт новому театральному сезону».

Губернатор выразил благодарность Министерству культуры и областному комитету, администрации Великих Лук депутатам, а также подрядчику, который в срок и качественно выполнил работы. «То, что мы сегодня видим – это плод труда большого коллектива», – подытожил он.

В свою очередь Н. Козловский напомнил, что театр – одно из старейших культурных учреждений города, первые упоминания о котором относятся к середине XIX века. «Само здание театра за последние десятилетия, конечно, обветшало и требовало ремонта, – отметил он. – Проект реконструкции был поддержан губернатором и включен в план подготовки города к 850-летию. И вот сегодня обновленное здание готово принять всех любителей театрального искусства, которое является важной частью культурной жизни нашего общества, его нравственного здоровья, помогает возвыситься над каждодневной суетой и прикоснуться к вечным ценностям. Как и десятилетия назад, великолукский театр востребован, актуален и любим великолучанами».

Глава Великих Лук поблагодарил губернатора за поддержку проекта реконструкции и выразил признательность всем, кто причастен к этому важному делу. В завершение выступления он пожелал артистам новых ярких постановок, которые будут способствовать воспитанию духовности и нравственности, а зрителям – получать удовольствие от новых спектаклей.

Праздник продолжился премьерой – спектаклем «Учитель танцев» по классической пьесе Лопе де Веги. «Динамичное действие с танцами, стихами и костюмами позволило продемонстрировать все возможности обновленного театрально-сценического хозяйства, и было встречено бурными аплодисментами зрителей», - рассказали в администрации города.