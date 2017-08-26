Российские шахтёры отмечают профессиональный праздник

10:19, 27 августа 2017, ПАИ

В последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают шахтёры, сообщает calend.ru.

День шахтера был официально утвержден в СССР с подачи министров угольной промышленности А. Ф. Засядько и Д. Г. Оника 10 сентября 1947 года. Первый раз День шахтера отмечался 29 августа 1948 года.

Имя, которое сразу вспоминается в разговоре о шахтерах — имя Алексея Стаханова. 31 августа 1935 года шахтер Алексей Стаханов, благодаря особым условиям организации труда, установил рекорд: за 5 часов 35 минут добыл 102 тонны угля — 14 норм. С этого времени в историю вошли слова «стахановец», «стахановское движение», «работать по-стахановски».

