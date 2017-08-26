Более трёх тысяч великолучан собрались на концерт в честь Дня города

00:00, 27 августа 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравил жителей Великих Лук с Днем города. Городу исполнился 851 год. Отметить его День рождения собрались более 3 тысяч великолучан и гостей города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава региона отметил, что год после грандиозного 850-летнего юбилея Великих Лук пролетел незаметно, но за это время для города было сделано очень многое: заканчивается строительство школы № 6, строятся бассейн, ледовый дворец, велоцентр и скоро будет запущено первое движение автомобилей по путепроводу. «На день рождения не принято приходить с пустыми руками. Вы знаете, что сегодня после реставрации открылся драматический театр. Это подарок, который все действительно ждали», — сказал Андрей Турчак.

Губернатор подчеркнул, что Великие Луки не просто 100-тысячный город, а южная промышленная столица региона, город-труженик. «Не зря жители называют его лучшим городом на земле. С Днем рождения!» — сказал глава региона. Он пожелал городу процветания, а великолучанам — мира и добра.

Глава Великих Лук Николай Козловский обратил внимание на связь истории города и Отечества.

«Доблестный труд и талант жителей сделали его одним из самых привлекательных городов не только Северо-Запада, но и всей России. Город красив в любое время года, он является радушным и гостеприимным», — сказал он. Николай Козловский также отметил, что сегодня город по праву является культурным, образовательным, спортивным и промышленным центром.

«Самую главную ценность любого города представляют его люди. Здесь живут добрые, благочестивые, православные люди, которые трудятся на благо Великих Лук», — такую мысль выразил епископ Великолукский и Невельский Сергий. Поздравляя великолучан с праздником от лица духовенства Великолукской епархии, он также поблагодарил руководство области и города за большой вклад в физическое и духовное воспитание подрастающего поколения.

С наилучшими пожеланиями от жителей областного центра выступил глава Пскова Иван Цецерский. «Мы вас любим. Мы с вами одна семья. И уверенно идем вперед, развиваемся, несмотря на трудности», — сказал он великолучанам.

Со сцены также звучали поздравления от Псковского областного Собрания депутатов и почетных граждан Великих Лук, а Николай Козловский отметил лучших великолучан званием «Почетный гражданин города Великие Луки» и памятными медалями «Великие Луки — Город воинской славы».

Кроме того, официальные лица вместе с великолучанами возложили цветы к стеле «Город воинской славы».

Праздничная программа продолжилась концертными выступлениями артистов. В 22:00 в городе состоялся красочный салют.