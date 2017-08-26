Андрей Турчак пообщался с жителями Великих Лук в нефoрмальной обстановке

08:55, 27 августа 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак и глава Великих Лук Николай Козловский в День рождения города пообщались с великолучанами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В субботу, 26 августа, отметить праздник на центральной площади собрались более 3 тысяч жителей и гостей Великих Лук.

С вопросами к руководителям области и города подходили молодые люди, семейные пары и пожилые граждане. На все обращения они получили ответы. По некоторым из них Николай Козловский по поручению Андрея Турчака взял решения на личный контроль.

Кроме того, губернатор пригласил многодетную семью на личный прием к начальнику Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армену Мнацаканяну.

В ответ великолучане поблагодарили Андрея Турчака и Николая Козловского за внимание, отзывчивость, неравнодушное отношение к жителям и сфотографировались на память.