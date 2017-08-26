0
18:04
Обстановка в пострадавших из-за непогоды районах Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:41
До 17 градусов тепла ожидается в Псковской области 27 августа
16:37
Великолукский театр торжественно открыт после реконструкции
14:40
Морской клуб создан на базе отделения ДОСААФ в Пскове
14:15
Звоном колоколов открыли праздник в Великих Луках
11:00
В Великих Луках начались торжества, посвященные Дню города
09:14
С 4 сентября изменится маршрут автобуса «Замошье – Торошино»
Еще новости
Общество

Андрей Турчак пообщался с жителями Великих Лук в нефoрмальной обстановке

Губернатор Псковской области Андрей Турчак и глава Великих Лук Николай Козловский в День рождения города пообщались с великолучанами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В субботу, 26 августа, отметить праздник на центральной площади собрались более 3 тысяч жителей и гостей Великих Лук.

С вопросами к руководителям области и города подходили молодые люди, семейные пары и пожилые граждане. На все обращения они получили ответы. По некоторым из них Николай Козловский по поручению Андрея Турчака взял решения на личный контроль.

Кроме того, губернатор пригласил многодетную семью на личный прием к начальнику Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армену Мнацаканяну.

В ответ великолучане поблагодарили Андрея Турчака и Николая Козловского за внимание, отзывчивость, неравнодушное отношение к жителям и сфотографировались на память.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Обстановка в пострадавших из-за непогоды районах Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
26 августа 2017
Обстановка в пострадавших из-за непогоды районах Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
До 17 градусов тепла ожидается в Псковской области 27 августа
26 августа 2017
До 17 градусов тепла ожидается в Псковской области 27 августа
Великолукский театр торжественно открыт после реконструкции
26 августа 2017
Великолукский театр торжественно открыт после реконструкции
Морской клуб создан на базе отделения ДОСААФ в Пскове
26 августа 2017
Морской клуб создан на базе отделения ДОСААФ в Пскове
Звоном колоколов открыли праздник в Великих Луках
26 августа 2017
Звоном колоколов открыли праздник в Великих Луках
В Великих Луках начались торжества, посвященные Дню города
26 августа 2017
В Великих Луках начались торжества, посвященные Дню города
С 4 сентября изменится маршрут автобуса «Замошье – Торошино»
26 августа 2017
С 4 сентября изменится маршрут автобуса «Замошье – Торошино»
В этом году эстонское консульство в Пскове выдало больше виз, чем в прошлом
25 августа 2017
В этом году эстонское консульство в Пскове выдало больше виз, чем в прошлом

Идет загрузка...