«Луки-Энергия» на своём поле сыграет с «Торпедо-Владимир»

10:35, 27 августа 2017, ПАИ

27 августа великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» сыграет с командой «Торпедо-Владимир» из города Владимира очередной матч ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов профессиональной футбольной лиги зоны «Запад». Игра пройдет на великолукском стадионе «Экспресс». Начало — в 19:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Судить матч будет московский арбитр Роман Чернов, инспектировать — Игорь Хомутинников из Калининграда.

«В настоящий момент команды являются соседями в турнирной таблице Первенства. «Луки-Энергия» занимает седьмое место, «Торпедо-Владимир» — шестое. В случае победы в воскресном матче великолукская команда займет четвертое место турнирной таблицы при условии, что остальные команды останутся на прежних местах», — рассказал пресс-атташе футбольного клуба «Луки-Энергия» Владимир Богатырев.

«Луки-Энергия» — молодой участник профессиональной футбольной лиги. Ее частью команда стала благодаря поддержке администрации Псковской области, Госкомитета по физической культуре и спорту и областной Федерации футбола. В новом статусе великолукский футбольный клуб провел первые пять игр, две из них закончились победой подопечных Сергея Осадчука.

Календарь игр Первенства России по футболу в группах расписан до июня следующего года. «Луки-Энергия» предстоит сыграть с профессионалами группы «Запад» еще 21 матч.