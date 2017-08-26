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Общество

О правилах «тихой охоты» напоминают псковские спасатели

О правилах «тихой хоты» напоминают псковичам в ГУ МЧС России по Псковской области:

«Начинается время «тихой охоты» - так в народе называют период сбора грибов. В России произрастает около 2 тысяч видов грибов, из них 300 видов съедобны, но только 60 попадает на стол. Остальные – ядовиты или просто несъедобны, имеют крайне неприятный вкус и запах. Ядовитые грибы при употреблении в пищу вызывают различные расстройства в организме человека вплоть до смертельного исхода. К ядовитым грибам относятся: мухоморы, бледные поганки, мелкие виды зонтиков, строчки, паутинники, волоконницы. Поэтому в целях предупреждения отравлений никогда не собирайте грибы:

- вблизи промышленных предприятий, свалок, полей, обработанных химикатами, железнодорожный путей и автодорог, под высоковольтными линиями, в черте города;

- с неприятным запахом, имеющими у основания клубневидное утолщение;

- с оболочкой, «сумкой» у основания ножки (как у бледной поганки, красного мухомора);

- старые, червивые, объеденные или впитавшие воду после долгих дождей – возможно, в них начался процесс разложения белка;

- появившиеся после первых заморозков, которые могут вызвать появление в них ядовитых веществ;

- после длительных жарких дней и отсутствия осадков не собирайте первый урожай грибов, так как даже съедобные могут оказаться ядовитыми и опасными для жизни.

Употребление в пищу ядовитых грибов может привести к поражению желудочно-кишечного тракта, поражению центральной нервной, сердечно-сосудистой систем, поражению печени и почек вплоть до летального исхода.

Кроме того, собранные грибы необходимо хранить не более 2-3 часов, необработанные грибы хранить только в холодильнике или погребе. Также следует уделять внимание и их правильному приготовлению: не пробовать сырые грибы, не солить и не мариновать грибы в оцинкованной и алюминиевой посуде, варить длительное время, 2-3 раза меняя воду».

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