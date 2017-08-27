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Спорт

Мейвезер победил Макгрегора техническим нокаутом


В Лас-Вегасе на арене T-Mobile завершился бой между чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором и не потерпевшим ни одного поражения за карьеру американским боксёром Флойдом Мейвезером — младшим.

Начало поединка прошло с небольшим преимуществом ирландского бойца, однако к четвёртому раунду американец постепенно начал перехватывать инициативу, а с восьмого имел подавляющий перевес. В девятом раунде Макгрегор пропустил несколько болезненных ударов, но устоял. В десятом судья остановил бой из-за подавляющего преимущества Мейвезера, сообщает телеканал RT.

Бой прошёл по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 кг), а соперники использовали лёгкие и жёсткие перчатки весом 8 унций.

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