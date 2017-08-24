Ипотечные ставки к концу года упадут ниже 10%

10:50, 27 августа 2017, ПАИ

Ставки по ипотеке, согласно прогнозам российских банков, к концу года упадут ниже 10%, пишет газета «Известия».

Так, 10 августа Сбербанк снизил процентные ставки на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке на 06,–2 процентных пункта. Вслед за этим группа ВТБ, занимающая 22,9% рынка, 17 августа также сообщила о снижении ставок: новостройки можно взять теперь под 9,7–10.

По данным Банка России, ставки в настоящее время рекордно низкие. Если в июне средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам составила 11,11%, то к концу года она упадет ниже 10%.

Крупные российские банки ожидают, что снижение ставок повысит спрос на ипотеку в России до рекордных значений.