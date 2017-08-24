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Экономика

Ипотечные ставки к концу года упадут ниже 10%

Ставки по ипотеке, согласно прогнозам российских банков, к концу года упадут ниже 10%, пишет газета «Известия».

Так, 10 августа Сбербанк снизил процентные ставки на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке на 06,–2 процентных пункта. Вслед за этим группа ВТБ, занимающая 22,9% рынка, 17 августа также сообщила о снижении ставок: новостройки можно взять теперь под 9,7–10.

По данным Банка России, ставки в настоящее время рекордно низкие. Если в июне средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам составила 11,11%, то к концу года она упадет ниже 10%.

Крупные российские банки ожидают, что снижение ставок повысит спрос на ипотеку в России до рекордных значений.

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