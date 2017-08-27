Чемпионат России по стрельбе из лука открылся в Великих Луках

11:47, 27 августа 2017, ПАИ

27 августа на стадионе «Экспресс» в Великих Луках состоялось открытие Чемпионата России по стрельбе из лука. В нем принимают участие более двухсот спортсменов из тридцати регионов России, в том числе защищать честь города будут 17 великолучан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Старт этому спортивному событию был дан парадом лучников, который возглавили мажоретки. Затем перед собравшимися выступили официальные лица. Заместитель главы города Сергей Агарев, председатель областного комитета по физкультуре и спорту Иван Штылин, президент российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев поздравили спортсменов с открытием чемпионата и пожелали им успехов. Иван Штылин также передал слова приветствий от депутата Государственной думы Александра Козловского, который всегда поддерживает лучников и помогает в развитии этого вида спорта.

Лучникам из всей России, от Ярославля до Хабаровского края, в течение трех дней предстоит выяснить, кто из них является лучшим. По итогам соревнований будут отобраны участники чемпионата мира, который пройдет в следующем году в Аргентине.

Финальные стрельбы и награждение победителей состоится 29 августа.