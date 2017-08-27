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В Псковском районе под автомобилем провалилась дорога, машина перевернулась (ФОТО)

 26 августа в 18:30 на 3 км дороги Андрюшино - Чутково в Карамышевской волости Псковского района под проезжавшим автомобилем ВАЗ-2121 провалилось асфальтовое полотно. Как рассказала Псковскому агентству информации псковичка, находившаяся за рулем, глубокий провал моментально образовался прямо под машиной, на его дне бурлила вода. «Там с одной стороны от дороги метра в двухстах речка, с другой - болото. Видимо, под дорогой оказался подземный ручей», - пояснила собеседница ПАИ.

  • Автомобиль провалился под землю в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Автомобиль провалился под землю в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Автомобиль провалился под землю в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Автомобиль провалился под землю в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Автомобиль провалился под землю в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Автомобиль провалился под землю в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Автомобиль провалился под землю в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Автомобиль провалился под землю в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Автомобиль провалился под землю в Псковском районе
    Фото: ПАИ

В результате машина провалилась передним бампером в яму и перевернулась на крышу. Водителю и пассажиру, находившимся в ней, удалось выбраться и вызвать ГИБДД и Скорую помощь (пассажиру, пожилому мужчине, стало плохо с сердцем). Позднее сотрудники ГИБДД вызвали на место происшествия МЧС. «Мы вызвали кран и эвакуатор и до двух часов ночи доставали машину. А когда, наконец, уехали, сотрудники ГИБДД остались дежурить на дороге», - рассказала ПАИ девушка, находившаяся за рулем «Нивы».

Она также добавила, что из-за разрушения дорожного полотна оказались отрезаны от мира жители деревень Товарец, Бухарово, Гусак, Чутково. «Я думала, такое только в кино бывает...» - поделилась собеседница агентства.

Напомним, 24 августа на Псковскую область обрушились сильные ливни. В результате размытыми оказались 50 участков автомобильных дорог регионального значения. Семь населенных пунктов были отрезаны от транспортного обеспечения.

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