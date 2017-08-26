Псковичи продемонстрируют таланты у «свободного микрофона» в Летнем саду

12:45, 27 августа 2017, ПАИ

27 августа в 16:00 в Летнем саду Пскова у памятника Пушкину и крестьянке состоится творческая программа «Знай наших». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На народной сцене у «свободного микрофона» свои таланты продемонстрируют псковичи в номинациях: вокал, авторское чтение, художественное чтение, вокальные коллективы, инструментальные коллективы, хореография.

По словам организаторов мероприятия, Городской парк культуры и отдыха имени А. С. Пушкина для участников предоставит комплект музыкального оборудования и гримёрку. Музыкальный материал можно приносить на флешке.

Специальный гость мероприятия - группа Delight Effect.

Отметим, к участию приглашаются все желающие, исполнители разного возраста и разных профессий, в том числе люди с ограниченными возможностями. Справки по телефону: 8-960-227-81-89.