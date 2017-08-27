Сегодня псковичи смогут бесплатно посмотреть кино

15:34, 27 августа 2017, ПАИ

27 августа в пяти городах Псковской области пройдет Всероссийская акция «Ночь кино - 2017». В рамках мероприятия будет работать пять площадок: в Пскове, Великих Луках, Опочке, Себеже и Порхове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

На площадках будут транслировать три фильма, которые выбрали россияне в ходе открытого голосования на сайте информационного агентства ТАСС. Победителями голосования стали картины «Кухня. Последняя битва» Антона Федотова, «Время первых» Дмитрия Киселева и «28 панфиловцев» Кима Дружинина и Андрея Шальопа. Кроме того, юным зрителям покажут мультфильм «Снежная королева-3: Огонь и лед» Алексея Цицилина.

В частности, в Пскове фильмы можно будет посмотреть в Городском культурном центре. В 17:00 стартует сеанс «Снежная королева-3: Огонь и лед», в 20:00 - «Время первых», а в 22:00 псковичи смогут посмотреть «Кухня. Последняя битва». Телефоны для справок: (8112) 66-48-02, (8112) 66-26-40, (8112) 66-39-52.

В Великих Луках с 20:00 на Открытой площадке на площади Ленина можно будет посмотреть «Время первых» и «28 панфиловцев». Телефоны для справок: (81153)3-11-14, (81153)3-73-47.

В Порхове показы пройдут в кинотеатре городского музея. Время показа: с 19:00 по 20:30 - «Снежная королева-3: Огонь и лед», с 20:40 по 23:00 - «Время первых», а с 23:10 по 1.00 - «Кухня. Последняя битва». Телефон для справок: (81134) 2-10-20.

В Опочке фильмы можно будет увидеть в кинотеатре районного центра культуры. Сеансы: 19:40 - «Снежная королева-3: Огонь и лед», 21:20 - «Кухня. Последняя битва», 23:25 - «28 панфиловцев». Телефон для справок: 8-911-372-75-16.

Также в Себеже в краеведческом музее в рамках акции состоится показ «28 панфиловцев» и «Снежная королева 3: Огонь и лед». Сеансы стартуют с 15:00. Телефон для справок: (81140) 2-10-20.

Акция проводится Фондом кино совместно c Министерством культуры Российской Федерации второй год подряд и приурочена к празднованию Дня российского кино. Вход на все показы бесплатный.