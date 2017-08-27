Жителей Пскова приглашают сыграть на терменвоксе

14:41, 27 августа 2017, ПАИ

27 августа в проекте «Ветка» в Пскове с лекцией о советских электромузыкальных инструментах выступит один из ведущих исполнителей на терменвоксе в мире, руководитель Школы терменвокса, правнук знаменитого изобретателя Льва Термена, автор цикла лекций по истории терменвокса, лауреат премии президента РФ по поддержке талантливой молодежи, участник проекта Британского совета Mix the city Пётр Термен. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Лекция пройдет в медиа-холле Театрально-концертной дирекции Псковской области. Начало лекции в 17:00. Вход свободный.

Лекция Петра Термена посвящена истории советской электрификации музыки. Именно в Советской России появился первый в мире концертный электромузыкальный инструмент, создателя которого будут называть «отцом электронной музыки». Этим инструментом был терменвокс — детище русского изобретателя Льва Термена, единственный музыкальный инструмент на котором играют движениями рук в воздухе — без физического контакта с инструментом. На встрече каждый сможет попробовать поиграть на терменвоксе и услышит звучание инструмента вживую.

«Изобретение терменвокса дало импульс изобретательской мысли во всех странах мира. В музыкальных институциях России стали появляться отделы, занимающиеся разработкой новых музыкальных инструментов. Их голоса звучали в крупнейших академических залах страны, по радио, с ними работали композиторы и исполнители. Позднее — многие инструменты привлекали для музыки кино. Отечественные электромузыкальные инструменты звучат в фильмах «Человек-Амфибия», «Большое космическое путешествие», «На семи ветрах», «Иван Васильевич меняет профессию», «Солярис» и многих других. Сегодня их названия звучат скорее как заклинания, чем названия музыкальных инструментов — «экводин», «эмиритон», «электровиолена». А в то же время, зачастую, эти инструменты опережали многие музыкальные технологии XX века в целом», - отметили организаторы встречи.

Напомним, что проект «Ветка» предоставляет возможность художникам, писателям, путешественникам, ученым, режиссерам, дизайнерам и многим другим интересным людям беспрепятственно и бесплатно приехать в Псков из других городов с целью поделиться своими знаниями и идеями с жителями города.