Донецк и Симферополь стали городами-побратимами

12:59, 27 августа 2017, ПАИ

26 августа на заседании интеграционного комитета «Россия - Донбасс» в Донецке главы Донецка и Симферополя подписали соглашение об установлении побратимских связей между городами, пишет ТАСС.

«То, что мы сделали сегодня - это новый уровень. Подписание - знаковый факт», - прокомментировал это событие мэр Симферополя Геннадий Бахарев. Он добавил, что городам предстоит еще сильнее укрепить отношения. «Мы с вами делаем правое дело, поздравляю с праздником и успехов в развитии», - сказал он на церемонии подписания.

Исполняющий обязанности главы администрации Донецка Алексей Кулемзин подчеркнул, что соглашение станет новым шагом в развитии Донецка. «Я убежден, что мы наполним соглашение поставками нашей продукции благодаря вашей помощи и поддержке. Уверен в успехе, наше сотрудничество будет и далее развиваться», - отметил он.

Дальнейшее сотрудничество предполагает развитие связей в области культуры, торговли, науки и других сферах. Выполнение соглашения предполагает обмен информацией между предприятиями городов, налаживание экономических отношений, проведение совместных выставок, конференций, культурных, спортивных и других мероприятий.