На 403% за год выросли траты российских туристов в Турции

14:52, 27 августа 2017, ПАИ

На 403% за год выросли траты российских туристов в Турции, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Global Blue Turkey. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Компания занимается возвратом налога на добавленную стоимость (НДС) иностранным туристам, совершившим покупки в Турции. Как выяснила Global Blue Turkey, в июле 2016 года российские туристы затребовали возврата НДС на общую сумму в 630 тысяч турецких лир (около $183 тысяч). А в июле текущего года сумма НДС возросла до 3,2 млн лир ($929,2 тысяч). Рост трат в АТОР обуславливают тем, что прошлым летом Турция была закрыта для организованного туризма.

Больше всего россияне тратят на одежду (2,2 млн турецких лир), а также на ювелирные украшения и часы (816,8 тысяч лир), на изделия из стекла (60,8 тысяч лир) и косметику (4,25 тысяч лир). Траты российских туристов на другие категории покупок составили 40,36 тысяч лир. При подсчётах не учитывались мелкие покупки типа сувениров и турецких сладостей, так как НДС возвращается только с крупных покупок.

Помимо этого за год на 17% вырос и средний чек российского туриста в Турции — с 977 до 1140 турецких лир. АТОР со ссылкой на Министерство культуры и туризма Турции напоминает, что число приехавших в страну в июне россиян достигает 763,7 тысяч человек. «Благодаря лидерству россиян, показатели общего въездного турпотока в страну выросли на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года»,— уточнили туроператоры.