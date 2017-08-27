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Общество

Латвия: чисто, красиво, бедно и совершенно безлюдно - впечатление российского журналиста

Российский журналист Анастасия Миронова на своей странице в Facebook сетует, что латвийские города совершенно безлюдны.

«Латвия: чисто, красиво, бедно и совершенно безлюдно. Дороги пусты. Едешь по Латвии из Пскова на эстонское побережье - пустота. Ближе к Эстонии попадаются почти одни лишь эстонские машины. На севере страны - российские. У Риги только траффик оживляется, да и там много российских номеров.
Курортные городки, великолепно отстроенные и благоустроенные, тоже пусты, за час хождения по городу можешь не встретить никого. В городах только пенсионеры и дети», — пишет Миронова.

Она сравнивает Латвию с Лаосом и даже с Суданом. «Пустота латышских городов напомнила мне сонный Лаос в часы обеденной жары: идешь по большому городу и - никого. Люди, кажется, должны бы иметься, но их нет, они прячутся от жары. А еще помню города Судана, когда туда приезжает гуманитарная миссия. Все убегают встречать гумпомощь - улицы пусты. Так и Латвия... Больше 20% латышей находятся на заработках. Чтобы представить безлюдность латышских городов, посчитайте, что в эти 20% трудовых эмигрантов входят люди трудоспособного возраста. То есть, те, кто и в норме ходит днем по улицам (старики сидят дома, а дети в садах и школах). Это около 50% людей 18-55 лет», — отмечает журналист.

Однако, она все-таки причисляет Латвию к Европе. Хотя Риге в чести называться западноевропейским городом отказано.

«Но Рига не Европа. Рига — как Россия. Пробки, разгул уличной рекламы, старые автобусы, есть даже маршрутки. Много старых зданий, без ремонта. В парке в центре города советские квадратные бетонные плиты. Рига - пыльный запущенный город с блистательным центром. Место для богатых русских экспатов. Здесь их очень много...», —констатирует Анастасия Миронова.

«Русские в стране есть, а языка не слышу. То ли латышский выучили, то ли дома сидят…», — написала Миронова.

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