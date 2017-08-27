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Небольшой дождь и до +17 градусов ожидается в Псковской области 28 августа

28 августа в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Будет дуть северный ветер со скоростью 3-8 м/сек. Температура по области: ночью +3…+8 градусов, днём +12…+17 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы. Радиационный фон находится в норме.

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