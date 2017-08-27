Составлен рейтинг лучших автомобилей для начинающих водителей

14:32, 27 августа 2017, ПАИ

Автомобильные аналитики составили рейтинг лучших автомобилей, которые подходят для начинающих водителей. Главными критериями отбора стали безопасность машины и её стоимость, пишет Life.ru.

Специалисты выбирали из моделей, стоимость которых не превышает 900 тысяч рублей. Попавшие в рейтинг автомобили также оборудованы парктроником и камерой заднего обзора.

Первое место досталось Lifan Solano Sedan, который стоит чуть более 600 тысяч рублей. Однако, по мнению экспертов, у машины есть один серьёзный недостаток — механическая трансмиссия. На втором месте - Changan Eado. Стоимость автомобиля — 638 тысяч рублей. Третью строчку рейтинга занял Dongfeng H30 стоимостью 669 тысяч рублей.

Четвёртое место досталось LADA Vesta (685 тысяч рублей), пятое — LADA Xray (739 тысяч рублей). На шестой строчке рейтинга оказались Geely Emgrand Sedan (770 тысяч рублей) и Volkswagen Polo (862 тысячи рублей).