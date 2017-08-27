0
14:02
Небольшой дождь и до +17 градусов ожидается в Псковской области 28 августа
18:04
Обстановка в пострадавших из-за непогоды районах Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:41
До 17 градусов тепла ожидается в Псковской области 27 августа
16:37
Великолукский театр торжественно открыт после реконструкции
14:40
Морской клуб создан на базе отделения ДОСААФ в Пскове
14:15
Звоном колоколов открыли праздник в Великих Луках
11:00
В Великих Луках начались торжества, посвященные Дню города
Еще новости
Общество

Составлен рейтинг лучших автомобилей для начинающих водителей

Автомобильные аналитики составили рейтинг лучших автомобилей, которые подходят для начинающих водителей. Главными критериями отбора стали безопасность машины и её стоимость, пишет Life.ru.

Специалисты выбирали из моделей, стоимость которых не превышает 900 тысяч рублей. Попавшие в рейтинг автомобили также оборудованы парктроником и камерой заднего обзора.

Первое место досталось Lifan Solano Sedan, который стоит чуть более 600 тысяч рублей. Однако, по мнению экспертов, у машины есть один серьёзный недостаток — механическая трансмиссия. На втором месте - Changan Eado. Стоимость автомобиля — 638 тысяч рублей. Третью строчку рейтинга занял Dongfeng H30 стоимостью 669 тысяч рублей.

Четвёртое место досталось LADA Vesta (685 тысяч рублей), пятое — LADA Xray (739 тысяч рублей). На шестой строчке рейтинга оказались Geely Emgrand Sedan (770 тысяч рублей) и Volkswagen Polo (862 тысячи рублей).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Небольшой дождь и до +17 градусов ожидается в Псковской области 28 августа
27 августа 2017
Небольшой дождь и до +17 градусов ожидается в Псковской области 28 августа
Обстановка в пострадавших из-за непогоды районах Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
26 августа 2017
Обстановка в пострадавших из-за непогоды районах Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
До 17 градусов тепла ожидается в Псковской области 27 августа
26 августа 2017
До 17 градусов тепла ожидается в Псковской области 27 августа
Великолукский театр торжественно открыт после реконструкции
26 августа 2017
Великолукский театр торжественно открыт после реконструкции
Морской клуб создан на базе отделения ДОСААФ в Пскове
26 августа 2017
Морской клуб создан на базе отделения ДОСААФ в Пскове
Звоном колоколов открыли праздник в Великих Луках
26 августа 2017
Звоном колоколов открыли праздник в Великих Луках
В Великих Луках начались торжества, посвященные Дню города
26 августа 2017
В Великих Луках начались торжества, посвященные Дню города
С 4 сентября изменится маршрут автобуса «Замошье – Торошино»
26 августа 2017
С 4 сентября изменится маршрут автобуса «Замошье – Торошино»

Идет загрузка...