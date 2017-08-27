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Общество

21,5 тысячу километров «убитых» дорог выявили участники проекта ОНФ

За шесть месяцев работы проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» на интерактивную карту
(dorogi-onf.ru) добавили 21,5 тысячу километров асфальтового полотна, которому необходим ремон. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОНФ.

Более 2,5 тысяч дорог стоят в планах капитального ремонта на 2017 год, более 900 участков – в планах на 2018 год, 45 – на 2019-й.
Капитальный ремонт по всем программам выполнен на 743 дорогах, добавленных на карту, ямочный ремонт проведен на 2,1 тыс. участков. Таким образом, меры предприняты по почти 5 тыс. участкам, что составляет примерно четверть от общего количества дорог, добавленных пользователями
на сайт.

«Сейчас «Дорожная инспекция ОНФ» находится с проверками на Дальнем Востоке. В конце сентября будут подведены итоги дорожных рейдов и
обновлен рейтинг городов по качеству дорог. В 2015 году лучшие дороги оказались в Тюмени, худшие – в Петропавловск-Камчатском», - отметили в пресс-службе.
 

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