Попробовать Иван-чай от псковского «митька» смогут горожане 5 сентября

16:44, 27 августа 2017, ПАИ

5 сентября в 18:30 в галерее «Дар» в Пскове откроется выставка рокера, байкера, художника-«митька» Александра Бушуева под названием «Иван-чай», сообщает «Комсомольская правда - Псков».

«У вас есть возможность оценить новые картины Бушуева и «вкусить» не только от изобразительного искусства, - рассказала директор галереи Ольга Кошелькова. - На открытии выставки мы проведем дегустацию фирменного чая от художника Александра Бушуева. Предлагается каждому собирающемуся на вернисаж прихватить с собой из дома чайную чашку для себя любимого».

В организации дегустации поможет чайный эксперт Денис Шумаков. Он отметил, что чай от Александра Бушуева самый вкусный из тех, что ему доводилось пробовать.