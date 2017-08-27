Заслуженный артист России сыграет на печорском органе

16:52, 27 августа 2017, ПАИ

28 августа в 18:30 в лютеранской кирхе святого Петра в Печорах состоится концерт «Бах и органный Париж». На органе сыграет Заслуженный артист России Даниэль Зарецкий, сообщили Псковскому агентству информации организаторы концерта.

В программе: И. С. Бах. Прелюдия и фуга до-мажор BWV 545; хоральные фантазии - Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit BWV 669; Kyrie, Gott heiliger Geist BWV 671; Schmucke Dich, o liebe Seele BWV 654; Wir glauben BWV 680; An Wasserfluessen Babylon BWV 653; прелюдия и фуга си-минор BWV 544; Э. Жигу. Менуэт и токката; Л. Вьерн «Вестминстерские колокола»; Т. Дюбуа. Токката.

На концерт организуется доставка из Пскова и обратно. Забронировать места в автобусе можно по телефону 8 911 399 70 96.

Даниэль Зарецкий окончил Ленинградскую консерваторию как органист и пианист, а также аспирантуры Казанской государственной консерватории и Музыкальной академии им. Сибелиуса в Хельсинки. Принимал участие в мастер-классах таких известных органистов Западной Европы, как Ги Бове, Жан Гийу, Мари Клер Ален, Харальд Фогель, Людгер Ломанн, Пит Кее, Юн Лауквик, Зигмунд Сатмари.

Является лауреатом Всероссийского открытого конкурса органистов (1991, I премия), Международного конкурса органистов в Германии, а также дипломантом международных конкурсов органистов в Италии и Финляндии.

Концертирует с 1986 года. Выступал в лучших концертных залах бывшего СССР. Активно гастролирует в странах Европы, а также в США, Израиле, Австралии и Южной Америке. Записал 7 компакт-дисков. Член жюри ряда престижных международных конкурсов в России, Польше, Германии, Франции, Испании, Италии, Люксембурге, Канаде.

С 1997 по 2007 – органист Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича. С 2002 по 2007 – доцент Нижегородской государственной консерватории им. Глинки по классу органа, с 2006 – профессор кафедры органа, клавесина и карильона факультета искусств Санкт-Петербургского государственного университета, с 2007 – доцент, а с 2011 – заведующий кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.