Строители завершили погрузку на плавучую опору железнодорожной арки Крымского моста

17:20, 27 августа 2017, ПАИ

Строители завершили погрузку на плавучую опору железнодорожной арки Крымского моста. Моряки доставят конструкцию весом 6 тысяч тонн для дальнейшего подъема на фарватерные опоры, сообщает информационный центр «Крымский мост».

Ожидается, что позднее в воскресенье начнется вывод плавсистемы из так называемого ковша у керченской технологической площадки — на лебедках с помощью свайных якорей и якорных тросов. «Затем будет сформирован буксирный ордер, и далее система с помощью буксиров пойдет к створу моста», — пояснили в инфоцентре.

В общей сложности установка железнодорожной арки на фарватере не превысит 72 часов. На это время судоходство в Керчь-Еникальском канале ограничивается.

Напомним, начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.