0
16:36
Владимир Путин оценил деловые костюмы и школьную форму Псковской фабрики «Славянка»
14:41
Как сэкономить на аренде офиса или торговой точки в кризис
16:56
Бассейн «Электрон» в Пскове выставлен на аукцион за 50 миллионов
11:45
В первых числах сентября Псковская область получит 300 млн рублей на продолжение строительства Северного обхода
13:21
В 4516 рублей обходится минимальный набор продуктов жителям Псковской области
19:50
Псковская область занимает 16-е место в стране по обороту розничной торговли
17:00
Сергей Белов о ситуации вокруг «Псковжилстроя»: Это называется в уголовном процессе «деятельное раскаяние»
Еще новости
Экономика

Россия увеличит экспорт угля

Экспорт российского угля в 2017 году вырастет на 8% к прошлому году и достигнет 185 млн тонн, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского.

«В 2017 году мы также ожидаем роста экспорта угля на 8%, до - 185 млн т, в основном за счет стран АТР», - сказал он. По словам замминистра, роста экспорта удастся добиться повышением качества угля и гибкой ценовой политикой компаний.

При этом самыми перспективными для России направлениями Яновский назвал Индию, Южную Корею и Японию. Стабильными остаются поставки угля в Китай.

«Мы прогнозируем, что экспорт в страны АТР будут каждый год расти на 4-5 млн т в год. В этом плане у нас хорошие возможности, так как мы добываем более качественный уголь, чем наши конкуренты», - сказал Яновский.

Он также отметил, что объем поставок в западном направлении будет либо стабилен, либо станет сокращаться. «По восточному же [направлению] мы наблюдаем постоянный рост», - констатировал он.

Россия выйдет на рекордную добычу угля в этом году - 400 млн т, отметил Яновский. По отношению к 2016 году рост составит 4%.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Владимир Путин оценил деловые костюмы и школьную форму Псковской фабрики «Славянка»
24 августа 2017
Владимир Путин оценил деловые костюмы и школьную форму Псковской фабрики «Славянка» 9
Как сэкономить на аренде офиса или торговой точки в кризис
23 августа 2017
Как сэкономить на аренде офиса или торговой точки в кризис
Бассейн «Электрон» в Пскове выставлен на аукцион за 50 миллионов
21 августа 2017
Бассейн «Электрон» в Пскове выставлен на аукцион за 50 миллионов 15
В первых числах сентября Псковская область получит 300 млн рублей на продолжение строительства Северного обхода
21 августа 2017
В первых числах сентября Псковская область получит 300 млн рублей на продолжение строительства Северного обхода 7
В 4516 рублей обходится минимальный набор продуктов жителям Псковской области
20 августа 2017
В 4516 рублей обходится минимальный набор продуктов жителям Псковской области
Псковская область занимает 16-е место в стране по обороту розничной торговли
18 августа 2017
Псковская область занимает 16-е место в стране по обороту розничной торговли
Сергей Белов о ситуации вокруг «Псковжилстроя»: Это называется в уголовном процессе «деятельное раскаяние»
17 августа 2017
Сергей Белов о ситуации вокруг «Псковжилстроя»: Это называется в уголовном процессе «деятельное раскаяние»
Псков и Великие Луки получат поддержку из федерального бюджета на ремонт дорог
16 августа 2017
Псков и Великие Луки получат поддержку из федерального бюджета на ремонт дорог

Идет загрузка...