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Общество

Минобороны РФ рассекретило почти все дела времён Великой Отечественной войны

Архив Министерства обороны России рассекретил почти все дела времен Великой Отечественной войны за исключением 0,02%, или чуть более 2 тысяч документов, заявила главный документовед архива по связям со СМИ Виктория Каяева. Об этом пишет газета «Известия».

«Центральный архив ведет плановую работу по рассекречиванию документов. На сегодняшний день дел с грифом «секретно» осталось не так уж много. Чуть более 2 тысяч», — сказала она.

По словам Каяевой, в архиве хранится около 10 млн дел периода Великой Отечественной войны, все они были под грифом «секретно». Некоторые из них не могли быть рассекречены без одобрения центральной экспертной комиссии.

«По наиболее интересным документам, которые представляют интерес для рядовой публики, мы стараемся, выходить с предложением на центральную экспертную комиссию, с тем чтобы эти документы можно было рассекретить и опубликовать», — добавила Каяева.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ рассекретило документы из архива, отражающие этапы Сталинградской битвы. В том числе были опубликованы документы о взятии в плен командующего 6-й немецкой армией генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.

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