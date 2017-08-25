Латвия вновь заявила о российских самолётах у своих границ

17:37, 27 августа 2017, ПАИ

Российские военные самолеты были замечены вблизи границы Латвии. Об этом заявили национальные вооруженные силы Латвии в своем твиттере. По данным ВС страны, это произошло 26 августа.

«Патрульные самолеты над нейтральными водами Балтийского моря вблизи морской границы Латвии идентифицировали три самолета Ан-12 Вооруженных сил России», — говорится в сообщении.

По данным минобороны Латвии, российские военные самолеты и корабли неоднократно приближались к ее границам. Власти России заявляли, что все полеты военных самолетов совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.