0
19:01
Брячак снялся с выборов в гордуму Пскова
18:01
Кандидат в гордуму снят с выборов по суду за подкуп избирателей
17:44
Пять кандидатов от «Справедливой России» снялись с выборов в Псковскую городскую Думу
13:18
Гдовский вопрос
16:33
Алексей Севастьянов считает парадоксальной позицию КПРФ по покупке голосов
14:24
Сергей Макарченко: С Гдовским районом знаком, проблемы мне известны, надеюсь, что и я району знаком
13:56
Наталья Никифорова о подкупе избирателей: Не надо надеяться, что после выборов эти тысячи продолжат раздавать
Еще новости
Политика

Латвия вновь заявила о российских самолётах у своих границ

Российские военные самолеты были замечены вблизи границы Латвии. Об этом заявили национальные вооруженные силы Латвии в своем твиттере. По данным ВС страны, это произошло 26 августа.

«Патрульные самолеты над нейтральными водами Балтийского моря вблизи морской границы Латвии идентифицировали три самолета Ан-12 Вооруженных сил России», — говорится в сообщении.

По данным минобороны Латвии, российские военные самолеты и корабли неоднократно приближались к ее границам. Власти России заявляли, что все полеты военных самолетов совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Брячак снялся с выборов в гордуму Пскова
25 августа 2017
Брячак снялся с выборов в гордуму Пскова 3
Кандидат в гордуму снят с выборов по суду за подкуп избирателей
25 августа 2017
Кандидат в гордуму снят с выборов по суду за подкуп избирателей 2
Пять кандидатов от «Справедливой России» снялись с выборов в Псковскую городскую Думу
25 августа 2017
Пять кандидатов от «Справедливой России» снялись с выборов в Псковскую городскую Думу 1
Гдовский вопрос
25 августа 2017
Гдовский вопрос 2
Алексей Севастьянов считает парадоксальной позицию КПРФ по покупке голосов
24 августа 2017
Алексей Севастьянов считает парадоксальной позицию КПРФ по покупке голосов 10
Сергей Макарченко: С Гдовским районом знаком, проблемы мне известны, надеюсь, что и я району знаком
24 августа 2017
Сергей Макарченко: С Гдовским районом знаком, проблемы мне известны, надеюсь, что и я району знаком 9
Наталья Никифорова о подкупе избирателей: Не надо надеяться, что после выборов эти тысячи продолжат раздавать
24 августа 2017
Наталья Никифорова о подкупе избирателей: Не надо надеяться, что после выборов эти тысячи продолжат раздавать 5
Геннадий Бубнов: Подкуп избирателей я осуждаю и презираю
24 августа 2017
Геннадий Бубнов: Подкуп избирателей я осуждаю и презираю 3

Идет загрузка...