Клумбная работа

10:38, 31 августа 2017, ПАИ

Сегодня поговорим о деталях городского пейзажа, которые не несут никакой утилитарной функции, но необходимы, чтобы разбавить каменно-асфальтовое господство и порадовать глаз усталого горожанина или туриста. Речь о цветниках и клумбах.

Цветники и клумбы в Пскове есть — ставим галочку. А вот ландшафтного дизайнера, который бы занимался планированием их облика, нет. И это, к сожалению, очень заметно. Как следствие, регулярно на псковских улицах, например, случается перебор с тюльпанами или бархатцами. Да и внешний вид цветников и клумб «зачета» пока не дотягивает.

Начальник хозяйства декоративных культур псковского «Зеленхоза» Надежда Иванникова считает, что псковские клумбы должны создаваться по общему плану под руководством профессионала. В Пскове же декором занимаются те, кто цветы должен только выращивать и высаживать. Всё делается на основе полёта фантазии, как Бог на душу положит. «Иногда клумбу начинают формировать, не зная, что получится в итоге. В результате выходит винегрет. А цветы должны сочетаться не только внутри клумбы, но и гармонировать с окружающими зданиями, деревьями, памятниками», - заметила специалист.

Муниципальный аукцион на организацию городских клумб проводится в конце мая, когда цветы уже должны вовсю «колоситься». При этом семена надо сеять в начале февраля. «Рассаду, конечно, вынуждены выращивать задолго до объявления аукциона, вот никто и не связывается с дорогими, красивыми цветами, чтобы в случае проигрыша не попасть впросак. Поэтому всё и заполонили бархатцы с цинерарией. Люди идут по пути наименьшего сопротивления, и мы получаем то, что получаем», - пояснила Надежда Иванникова.

Из «любимого» в Пскове - клумба на месте вчерашнего газона. «У нас на одном месте может быть газон, через неделю там уже цветник, потом опять газон. И всё это делается в спешке, например, к Дню города. Вот в Финском парке в этом году было именно так. Ну разве реально растить цветы там, где только что была трава? Или вот в Детском парке в шикарные клумбы с многолетниками вдоль Октябрьского проспекта посадили всё те же бархатцы. Дурдом! Получился какой-то деревенский огород!» - возмущается Надежда Иванникова.

На клумбах Пскова скудный цветочный ассортимент: бегония, цинерария, агератум, бархатцы, петуния - всего пять видов, хотя так-то их тысячи. Одних только бархатцев существует три сотни сортов, но в Пскове сажают только жёлто-оранжевые или пёстрые. «Нам же надо, чтобы всё было пёстро и ярко, а ведь приятно увидеть пастельные цветники, например, как в близкой нам Прибалтике. Там всё максимально приближено к природе, к её спокойным цветам. Это же так элегантно!», - уверена цветовод.



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин























В силу сдержанного внешнего вида с псковской архитектурой, церквями, парками прекрасно гармонировали бы многолетники. «Но многолетники у нас почему-то практически не используют. На фоне старинных церквей аляповатые бархатцы смотрятся странно, а вот хосты или небольшие декоративные кустарники вписались бы хорошо. Только в «Зеленхозе» более 200 сортов хостов. Можно сделать потрясающие по рисунку клумбы. Многолетники, конечно, дороже, на их разрастание требуется два года, но зато потом лет на десять про эту клумбу можно будет забыть», - отметила специалист «Зеленхоза».

У прибалтийских соседей из ганзейских городов дела с цветочными клумбами, действительно, обстоят несколько иначе, чем в Пскове. Цвета спокойнее, сочетания менее навязчивы, а цветники больше напоминают кусочек луга в центре города. Масса тому примеров в Риге, местные клумбы можно разглядывать бесконечно и глаза не устают от чрезмерной пестроты. Чем проще, тем лучше.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





В некоторых случаях для декора используются, например, колосья, листья ревеня и даже капусты - как в Таллине и Тарту. Поверхность клумб часто украшается мелкими камешками или древесными щепками - выглядит аккуратно, к тому же это дополнительная защита от грязи на тротуарах. Ну, и, конечно, здесь не забывают, что фонари тоже можно украшать цветочными вазонами, клумбой может стать практически любой предмет, а любая клумба - любым предметом, как в латышских Цесисе и Вентспилсе.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













В Пскове тоже есть достойные примеры лаконичности. К ним можно отнести небольшие клумбы в Псковском кремле (там как раз можно разглядеть хосты, о которых упоминалось выше), цветочные вазоны у Рижской гостиницы и на смотровой площадке над Псковой, а также цветы-украшения летних террас при кафе.



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин











Пока до международных Ганзейских дней 2019 года в Пскове остаётся время, неплохо бы задуматься не только над планом строек, ремонтов и развлечений, но и попытаться составить для города гармоничную цветочную композицию, избавиться, наконец, от бархатцевого засилья. Уверена, что с этим неплохо справились бы студенты ПсковГУ, а для кого-то разработка такого проекта могла бы стать курсовой работой. Ведь при грамотном подходе клумба сначала появляется на бумаге, а затем в парке или сквере. Когда-то надо сходить с привычной колеи, начинать прививать самим себе хороший вкус и отходить от логики «пёстро - значит, красиво».