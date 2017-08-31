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Общество

Клумбная работа

Сегодня поговорим о деталях городского пейзажа, которые не несут никакой утилитарной функции, но необходимы, чтобы разбавить каменно-асфальтовое господство и порадовать глаз усталого горожанина или туриста. Речь о цветниках и клумбах.

Цветники и клумбы в Пскове есть — ставим галочку. А вот ландшафтного дизайнера, который бы занимался планированием их облика, нет. И это, к сожалению, очень заметно. Как следствие, регулярно на псковских улицах, например, случается перебор с тюльпанами или бархатцами. Да и внешний вид цветников и клумб «зачета» пока не дотягивает. 

На фото: Клумба на площади Ленина

Начальник хозяйства декоративных культур псковского «Зеленхоза» Надежда Иванникова считает, что псковские клумбы должны создаваться по общему плану под руководством профессионала. В Пскове же декором занимаются те, кто цветы должен только выращивать и высаживать. Всё делается на основе полёта фантазии, как Бог на душу положит. «Иногда клумбу начинают формировать, не зная, что получится в итоге. В результате выходит винегрет. А цветы должны сочетаться не только внутри клумбы, но и гармонировать с окружающими зданиями, деревьями, памятниками», - заметила специалист.

На фото: Клумбы и цветники на улице Пушкина

Муниципальный аукцион на организацию городских клумб проводится в конце мая, когда цветы уже должны вовсю «колоситься». При этом семена надо сеять в начале февраля. «Рассаду, конечно, вынуждены выращивать задолго до объявления аукциона, вот никто и не связывается с дорогими, красивыми цветами, чтобы в случае проигрыша не попасть впросак. Поэтому всё и заполонили бархатцы с цинерарией. Люди идут по пути наименьшего сопротивления, и мы получаем то, что получаем», - пояснила Надежда Иванникова.

На фото: Клумбы в Детском парке

Из «любимого» в Пскове - клумба на месте вчерашнего газона. «У нас на одном месте может быть газон, через неделю там уже цветник, потом опять газон. И всё это делается в спешке, например, к Дню города. Вот в Финском парке в этом году было именно так. Ну разве реально растить цветы там, где только что была трава? Или вот в Детском парке в шикарные клумбы с многолетниками вдоль Октябрьского проспекта посадили всё те же бархатцы. Дурдом! Получился какой-то деревенский огород!» - возмущается Надежда Иванникова.

На фото: Клумба с многолетниками и бархатцами в Детском парке

На клумбах Пскова скудный цветочный ассортимент: бегония, цинерария, агератум, бархатцы, петуния - всего пять видов, хотя так-то их тысячи. Одних только бархатцев существует три сотни сортов, но в Пскове сажают только жёлто-оранжевые или пёстрые. «Нам же надо, чтобы всё было пёстро и ярко, а ведь приятно увидеть пастельные цветники, например, как в близкой нам Прибалтике. Там всё максимально приближено к природе, к её спокойным цветам. Это же так элегантно!», - уверена цветовод.

  • Четыре кита псковских клумб на одной фотографии: в вазонах - петунии, на клумбе узнаваемые бархатцы, цинерария (резные серо-сребряные листы) и красная бегония.
    Фото: Максим Пушкин
  • Бархатцы и цинерария у здания "Ростелекома" на Октябрьском проспекте
    Фото: Максим Пушкин
  • Бархатцевое поле у Псковского театра
    Фото: Максим Пушкин
  • Цветник с петунией у Псковского театра
    Фото: Максим Пушкин
  • Клумба в Кутузовском сквере
    Фото: Максим Пушкин
  • Клумба на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Свердлова
    Фото: Максим Пушкин
  • Клумба на площади Ленина
    Фото: Максим Пушкин
  • Клумба у памятника Кирову на Октябрьском проспекте
    Фото: Максим Пушкин
  • Клумба в Детском парке
    Фото: Максим Пушкин
  • Клумба в Детском парке
    Фото: Максим Пушкин
  • Вазоны у здания Псковской городской Думы
    Фото: Максим Пушкин
  • Вазоны у здания администрации города
    Фото: Максим Пушкин

В силу сдержанного внешнего вида с псковской архитектурой, церквями, парками прекрасно гармонировали бы многолетники. «Но многолетники у нас почему-то практически не используют. На фоне старинных церквей аляповатые бархатцы смотрятся странно, а вот хосты или небольшие декоративные кустарники вписались бы хорошо. Только в «Зеленхозе» более 200 сортов хостов. Можно сделать потрясающие по рисунку клумбы. Многолетники, конечно, дороже, на их разрастание требуется два года, но зато потом лет на десять про эту клумбу можно будет забыть», - отметила специалист «Зеленхоза».

У прибалтийских соседей из ганзейских городов дела с цветочными клумбами, действительно, обстоят несколько иначе, чем в Пскове. Цвета спокойнее, сочетания менее навязчивы, а цветники больше напоминают кусочек луга в центре города. Масса тому примеров в Риге, местные клумбы можно разглядывать бесконечно и глаза не устают от чрезмерной пестроты. Чем проще, тем лучше. 

  • Цветники в Риге
    Фото: ПАИ
  • Цветники в Риге
    Фото: ПАИ
  • Цветники в Риге
    Фото: ПАИ

В некоторых случаях для декора используются, например, колосья, листья ревеня и даже капусты - как в Таллине и Тарту. Поверхность клумб часто украшается мелкими камешками или древесными щепками - выглядит аккуратно, к тому же это дополнительная защита от грязи на тротуарах. Ну, и, конечно, здесь не забывают, что фонари тоже можно украшать цветочными вазонами, клумбой может стать практически любой предмет, а любая клумба - любым предметом, как в латышских Цесисе и Вентспилсе.

  • Таллин (Эстония). На фотографии в центре - декоративная капуста и вереск.
    Фото: ПАИ
  • Тарту (Эстония)
    Фото: ПАИ
  • Тарту (Эстония) На верхней фотографии слева можно увидеть куст ревеня.
    Фото: ПАИ
  • Вентспилс (Латвия)
    Фото: ПАИ
  • Вентспилс (Латвия)
    Фото: ПАИ
  • Гданьск (Польша)
    Фото: ПАИ
  • Цесис (Латвия)
    Фото: ПАИ

В Пскове тоже есть достойные примеры лаконичности. К ним можно отнести небольшие клумбы в Псковском кремле (там как раз можно разглядеть хосты, о которых упоминалось выше), цветочные вазоны у Рижской гостиницы и на смотровой площадке над Псковой, а также цветы-украшения летних террас при кафе.

  • У Рижской гостиницы
    Фото: Максим Пушкин
  • Смотровая площадка над Псковой
    Фото: Максим Пушкин
  • У Приказной палаты
    Фото: Максим Пушкин
  • У Приказной палаты
    Фото: Максим Пушкин
  • Кафе на Октябрьском проспекте
    Фото: Максим Пушкин
  • Кафе на улице Ленина
    Фото: Максим Пушкин

Пока до международных Ганзейских дней 2019 года в Пскове остаётся время, неплохо бы задуматься не только над планом строек, ремонтов и развлечений, но и попытаться составить для города гармоничную цветочную композицию, избавиться, наконец, от бархатцевого засилья. Уверена, что с этим неплохо справились бы студенты ПсковГУ, а для кого-то разработка такого проекта могла бы стать курсовой работой. Ведь при грамотном подходе клумба сначала появляется на бумаге, а затем в парке или сквере. Когда-то надо сходить с привычной колеи, начинать прививать самим себе хороший вкус и отходить от логики «пёстро - значит, красиво».

Ольга Машкарина
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