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Общество

Минздрав предложил повысить цены на водку

Минздрав России предложил повысить акцизы на алкоголь с содержанием спирта более 9% в 2018 году. Об этом пишет газета «Известия».

В настоящий момент минимальная цена на за пол-литра водки составляет 205 рублей. Минздрав считает, что оптимальная стоимость такой бутылки должна составлять более 300 рублей. Соответствующее предложение уже направлено в Минфин.

«Увеличение акцизов — наиболее эффективный метод снижения потребления алкоголя. На крепкую продукцию, в том числе водку, ставка налога должна расти быстрее инфляции, чтобы такое спиртное становилось менее доступным, чем слабоалкогольная продукция», — рассказал представитель Минздрава.

При этом с начала года Минэкономразвития и Минпромторг предлагали снижать ставки на алкоголь. По их мнению, цена за пол-литра водки не должна превышать 120-130 рублей.
 

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