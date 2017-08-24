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Экономика

Производить одежду в России становится так же выгодно, как в Китае, считают эксперты

Сегодня производить одежду в России становится почти так же выгодно, как и в Китае, заявил профессор Института современного развития Алексей Скопин. Об этом пишет газета «Известия».

«Еще недавно в Поднебесной было производить дешевле, несмотря на издержки. Сейчас же зарплаты в Китае растут, а у нас нет», — сообщил эксперт.

Согласно данным Росстата, за первое полугодие 2017 года производство одежды в России выросло на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Минпромторге рассказали, что многие мировые бренды одежды намерены расширить производство в России. Среди них Tom Tailor, FINN FLARE, BAON, Inditex и UNIQLO. По данным ведомства, 140 российских предприятий заявили о готовности сотрудничать с зарубежными партнерами.

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