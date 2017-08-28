Банки обяжут собирать биометрию россиян

08:57, 28 августа 2017, ПАИ

Проект закона, обязывающий все коммерческие банки собирать биометрические данные россиян (изображение лица и голосовые слепки), разработал Банк России. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к ЦБ.

Планируется, что будет создана единая биометрическая система (ЕБС), необходимая для внедрения удаленной идентификации клиентов. Благодаря новации граждане смогут стать вкладчиками любого банка не приходя в его офис, пройдя проверку с помощью биометрии.

В рабочую группу по созданию ЕБС входит ряд крупнейших банков страны — в частности, Сбербанк, ВТБ, Бинбанк и Россельхозбанк. По мнению экспертов, новация позволит максимально упростить процесс совершения любых банковских операций. В то же время биометрические данные россиян должны быть хорошо защищены от злоумышленников.

Документ обязывает банки в каждом регионе пропорционально — в зависимости от масштаба сети отделений — установить оборудование для сбора биометрических данных граждан.

Собранные банками биометрические параметры будут поступать в ЕБС, где на каждого россиянина заведут своего рода «карточку» с изображением лица и голосовым слепком. Впоследствии гражданин, пройдя идентификацию по голосу или изображению лица с помощью компьютера, планшета или мобильного телефона сможет стать клиентом любого банка без явки в офис.

ЕБС будет интегрирована с ЕСИА — Единой системой идентификации и аутентификации, созданной в рамках исполнения закона о госуслугах. Через ЕСИА при использовании биометрической идентификации банки будут подтверждать личность гражданина (ФИО, дата рождения, пол, СНИЛС, номер мобильного телефона). То есть те, кто захотят сдать биометрические параметры, должны быть одновременно зарегистрированы и на портале госуслуг.