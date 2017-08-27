Два человека отравились угарным газом на пожаре в Пскове

08:48, 28 августа 2017, ПАИ

В 00:40 28 августа в Пскове на улице 1-я Посёлочная, 15 произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, стало известно Псковскому агентству информации.

В одной из квартир многоэтажки выгорела комната на площади 10 кв. метров. 40-летний хозяин жилища доставлен в городскую больницу с отравлением угарным газом. С тем же диагнозом госпитализирована 63-летняя женщина.

Причиной случившегося названо неосторожное обращение с огнём хозяина при курении.

Пожарным пришлось эвакуировать 18 человек, в том числе 6 детей.