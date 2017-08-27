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Порхович похитил аккумулятор из припаркованного на обочине грузовика

Сотрудники ОМВД России по Порховскому району задержали подозреваемого в открытом хищении имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, 27 августа около деревни Максаков Бор 33-летний безработный, житель Порховского района без применения насилия открыто похитил из припаркованного на обочине дороги автомобиля ДАФ, принадлежащего одной из организаций Великих Лук, аккумуляторную батарею, после чего скрылся.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. По данному факту проводится проверка.
 

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