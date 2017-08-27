Безработный украл одежду из торговой точки в Дедовичах

09:42, 28 августа 2017, ПАИ

В Дедовичах полицейские раскрыли кражу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в Дедовичах в одной из торговых точек города по улице Новой путем повреждения врезного замка двери была совершена кража одежды различных наименований.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний безработный и ранее судимый местный житель.

По данному факту проводится проверка.