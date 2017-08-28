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Общество

В России изменятся правила проезда перекрестков

Согласно новым Правилам дорожного движения, проект которых разработан ГИБДД, въезжающие на перекресток машины должны будут уступать дорогу автомобилям, которые двигаются по кругу, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства РФ, опубликованный на Regulation.gov.ru.

Издание отмечает, что в настоящее время в правилах говорится, что на перекрестке равнозначных дорог водитель автомобиля обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа. Таким образом, въезжающий на круговой перекресток водитель по умолчанию имеет преимущество. Однако перед круговым движением может быть установлен знак «Уступи дорогу».

Согласно запланированным изменениям в ПДД, пишет газета, преимущество движущихся по кругу закрепляется как правило. Срок вступления в силу поправок пока не определен.

В МВД отмечают, что нововведение приведет к росту пропускной способности всей улично-дорожной сети и снижению количества ДТП.

Отметим, что, к примеру, в Пскове на разных перекрестках действуют разные схемы проезда.

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