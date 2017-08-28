«Авентин-Псков» подготовил новые предложения по покупке квартир и домов

09:47, 28 августа 2017, ПАИ

«Авентин-Псков. Центр недвижимости» подготовил новые выгодные предложения по покупке квартир и домов.

1. Однокомнатная квартира, улица Рокоссовского, 22, квартира на 4 этаже, общая площадь 32,9 кв. м, жилая площадь 17 кв. м. Требуется небольшой косметический ремонт. 1 450 000 рублей.

2. Трехкомнатная квартира в Опочке, 4/5,общая площадь 70,2 кв. м, жилая 45.4 кв. м; комнаты:17,1/17,2/11,1кв. м, кухня 8,6 кв. м. Остается водонагреватель,стиральная машина,практически вся мебель (кухня, шкафы), санузел раздельный. Большая лоджия 3 кв. м. Дом 1999 года постройки.

3. Дом в городе, улица Ленинградская, общая площадь 60 кв. м, бревно, состояние обычное, отопление печное, газ, вода центральная. Участок 13 соток, обработан, баня.

Также со скидкой можно приобрести следующие объекты недвижимости:

1. Трехкомнатная квартира - улица Текстильная, 10. Новая цена - 1 700 000 рублей. Старая цена - 1 750 000 рублей. Скидка - 50 000 рублей.

2. Дача в СНТ «Торошинка». Новая цена - 800 000 рублей. Старая цена - 900 000 рублей. Скидка - 100 000 рублей.

3. Двухэтажный дом в Неелово. Новая цена - 4 880 000 рублей. Старая цена - 4 830 000 рублей. Скидка - 50 000 рублей.

4.Часть дома 129 кв. м. на участке 6 соток в Пскове, улица Ленинградская. Новая цена - 2 640 000 рублей. Старая цена - 2 690 000 рублей. Скидка - 50 000 рублей.

5. Двухкомнатная квартира - переулок Дружбы. Новая цена - 2 540 000 рублей. Старая цена - 2 570 000 рублей. Скидка - 30 000 рублей.

6. Трехкомнатная квартира — улица Стахановская, 20. Новая цена - 1 400 000 рублей. Старая цена - 1 750 000 рублей. Скидка - 350 000 рублей.