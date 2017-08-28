В России наблюдается рост числа иностранных туристов

09:57, 28 августа 2017, ПАИ

В летнем сезоне 2017 года в составе организованных групп в Россию приехало как минимум на 15% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года. При этом системы самостоятельного бронирования отметили увеличение спроса на авиабилеты в Россию на 5%. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Основной прирост был обеспечен путешественниками из Китая, Индии, Вьетнама и Кореи. Поток из Европы вырос в среднем на 10%, прежде всего речь идет о туристах из Испании, Италии и Франции. Из Ирана после отмены виз для организованных групп рост турпотока составил 30%.

Эксперты отмечают, что несмотря на то что стоимость туров выросла, уровень цен 2014 года еще не достигнут. Россия, говорит она, продолжает восприниматься как бюджетное направление.