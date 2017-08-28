Администрация Псковской области подписала с компанией «Россети» соглашение о долгосрочном сотрудничестве

11:45, 28 августа 2017, ПАИ

28 августа в Печорах в рамках рабочей встречи губернатора Псковской области Андрея Турчака с генеральным директором компании «Россети» Олегом Бударгиным состоялось подписание соглашения о долгосрочном сотрудничестве, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Благодарю за доверие нашей компании, мы давно серьезно работаем не только над текущей эксплуатации сетей. Несмотря на погоду, которая нас постоянно испытывает, мы делаем все, чтобы сети наши были надежными. По сравнению с прошлым годом аварийность снижена на 42%, - сказал Олег Бударгин. - Подписанным документом мы сформировали программу на ближайшие пять лет по модернизации и реновации линий электропередач, плюс это создание условие для потребителей. Мы могли бы предложить свои услуги по обеспечению освещения улиц, дворов, дорог на территории Псковской области. Соглашение - продолжение совместного пути на новом уровне».

В свою очередь Андрей Турчак отметил: «Для нас компания - опорный партнер, хотел бы поблагодарить за поддержку региона. Всегда компания на передовой. Это соглашение - продожение нашего взаимодействия, направленное на повышение инвестиционной привлекательности нашего региона. Мы в этом сотрудничестве заинтересованы. Через пару месяцев появится пошаговый алгоритм нашего взаимодействия».

Отметим, что реализация партнёрства будет осуществляться на базе филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». Для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей и развития инвестиционного потенциала Псковской области стороны намерены взаимодействовать по вопросам реализации долгосрочной тарифной политики, направленной на модернизацию и повышение эффективности электросетевой инфраструктуры.

В формате круглого стола представители региональной администрации и ПАО «Россети» обсудили перспективу тиражирования технологий «умных сетей» и внедрения в филиале «Псковэнерго» проекта «Цифровой район электрических сетей». Создание цифровой распределительной электросети нового поколения позволит значительно повысить надежность электроснабжения, снизить время ликвидации аварий, сократить энергопотери и оптимизировать эксплуатационные затраты.

Отдельной темой обсуждения стали планы развития интеллектуальных систем учета в региона и установки современных автоматизированных средств измерений и приборов учета в точках приема и поставки электроэнергии.

Добавим, особенностью управления и содержания сетевого хозяйства филиала «Псковэнерго» является большая протяженность линии электропередач (порядка 46 тысяч км), а также структура потребителей электроэнергии, среди которых незначительное количество крупных промышленных предприятий и достаточно велика доля населения и сельскохозяйственных потребителей.