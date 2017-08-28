Сегодня в Псковской области выберут короля

10:12, 28 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 28 августа, в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово (Печорский район) состоится 10-й Международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном музем-заповеднике «Изборск».

Напомним, фестиваль традиционно проходит в день Успения Пресвятой Богородицы - престольный праздник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Неотъемлемая часть праздника - народное гуляние Кирмаш, в ходе которого сето выбирают сроком на год своего «короля».

Ожидается, что участниками фестиваля в этом году станут более 300 представителей народа сето из Псковской области и Эстонии. В программе фестиваля - выступление творческих коллективов, ярмарка декоративно-прикладного творчества, насыщенная экскурсионная программа. Торжественное открытие фестиваля состоится 28 августа в 17:00 в музее-усадьбе народа сето (Сигово Печорского района).

С программой X Международного этнокультурного фестиваля народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» можно ознакомиться здесь>>