Два ВАЗа не разъехались на улице Генерала Маргелова в Пскове из-за выбоины

10:33, 28 августа 2017, ПАИ

26 августа в Пскове на улице Генерала Маргелова, 1/20 71-летний водитель автомобиля ВАЗ-2101 при объезде выбоины выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с машиной ВАЗ-2105 под управлением 67-летнего мужчины. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УГИБДД, в результате ДТП водители госпитализированы больницу, 42-летняя пассажирка ВАЗа-2101 была доставлена в травмпункт.

В тот же день в Пскове на улице Советской Армии, 158 49-летний водитель «Шевроле Авео» наехал на железнодорожный объект. С полученными травмами он самостоятельно обратился за помощью в медицинское учреждение.

В Великих Луках на улице Малышева, 33 23-летний водитель мотоцикла «Кивасаки» не справилась с управлением и упала на дорожное покрытие. С полученными травмами она самостоятельно обратился за медицинской помощью.

Также в субботу в Острове на улице 25 Октября, 72 неустановленный водитель наехал на 45-летнего мужчину, который шел по проезжей части. В результате ДТП пешеход с полученными травмами доставлен в больницу. Водитель с места аварии скрылся.

За прошедшие выходные дни, 26 и 27 августа, в Псковской области сотрудники Госавтоинспекции задержали 19 нетрезвых водителей.