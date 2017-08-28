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Общество

В псковском театре репетируют детектив с кровавым финалом

В Псковском академическом театре драмы начались репетиции нового спектакля по пьесе Горького «Старик», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Над спектаклем работает приглашённый из Москвы режиссёр Анна Потапова. «Это будет детективная история с кровавым финалом», - так определила жанр будущего спектакля режиссёр.

Анна Потапова

Напомним, что в этом году отмечают 150-летие писателя Максима Горького. «Ранее этот спектакль уже шёл на сцене псковского театра, но, конечно, ни один актёр из нынешней труппы в то время ещё не работал. Это будет своего рода мостик между прошлым и будущим», - отмечает руководитель театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев.

Премьера спектакля намечена на конец октября.

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