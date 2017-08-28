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Общество

К ремонту улицы Кузнецкой приступили в Пскове

В Пскове начался ремонт улицы Кузнецкой от площади Победы до кинотеатра «Победа». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото pskovgorod.ru

Подрядная организация, выигравшая муниципальный контракт, выполняет демонтаж старого и установку нового бордюрного камня. На очереди - фрезерование и укладка выравнивающего и верхнего слоев асфальта.

На сегодняшний день на перекрестке улиц 128-й Стрелковой дивизии и Вокзальной установлены бордюры, проложены электросети под светофорный объект, монтаж которого начнется после завершения асфальтирования, проведено фрезерование, рабочие приступают к укладке выравнивающего слоя асфальта.

На улице Герцена, где завершена замена бортового камня, подходит к завершению укладка асфальта.

Напомним, в настоящее время в Пскове ремонт ведется на нескольких участках улиц. Приемку после обновления прошли улицы Советской Армии, Некрасова, участок Зонального шоссе.

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