74 обращения поступило от псковичей на «горячую линию» связи с избирателями

11:07, 28 августа 2017, ПАИ

C 10 по 28 августа на общественную «горячую линию» связи с избирателями от жителей Псковской области поступило 74 обращения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Большая часть обращений – 34 – связана с вопросами социально-бытового характера. Это обращения по проведению капитального ремонта, жалобы на конкретные управляющие кампании, вопросы по начислениям за коммунальные ресурсы, потребленные на содержание общего имущества, после сильного дождя было несколько обращений по заливу квартир и подтоплениям.

Кроме того, были приняты звонки по реализации в регионе программы «Молодая семья», льготным лекарствам и санитарно-курортному лечению, жалобы на отсутствие детских специалистов, назначению ребенку платных анализов, задержке детских пособий.

С каждым подобным сообщением операторы проводят работа по выяснению ситуации, запрашивают дополнительную информацию, гражданам даются необходимые разъяснения, либо обращения направляются в местные администрации для решения проблемы. В случае необходимости назначается юридическая консультация со специалистом.

За период работы «горячей линии» поступило также 25 жалоб на незаконную предвыборную агитацию. Так, к историям с попытками подкупа, добавилась информация о перекрашивании скамеек во дворах в партийные цвета. Жители домов по улицам Мирной и Госпитальной в Пскове оказались возмущены тем, что отремонтированные в их дворах дороги, обновления которых они добивались сами, используются одним их кандидатов как собственное достижение. Все подобные обращения направляются в Избирательную комиссию Псковской области для проведения дальнейшей проверки.

Организаторы «горячей линии» также напомнили, что дальнейшая работа с обращениями, касающимися нарушения избирательного законодательства, проводится только в случае, если граждане оставляют свои контактные данные, анонимные сообщения не рассматриваются.

Помимо этого, продолжают поступать на «горячую линию» обращения в категории «вопросы по избирательному законодательству», всего таковых принято 15. По каждому операторы дают избирателям необходимые разъяснения.

Звонки поступили из Пскова, Пыталово, Великих Лук, Новосокольников, Острова, Струг Красных, Псковского, Порховского, Дновского и Палкинского районов.

Организаторы «горячей линии» напоминают, что позвонить на телефон 8-900-995-64-01 можно в рабочие дни с 9:00 до 18:00. В Единый день голосования, 10 сентября, операторы будут отвечать на звонки с момента начала работы избирательных участков до подведения итогов голосования.

В этом году «горячая линия» организована Общественной палатой Псковской области, региональным отделением «Ассоциации юристов», Центром правового просвещения и медиации, Молодежным парламентом Псковской области.

