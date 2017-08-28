Эстонские сето помогут издать путеводитель по Лавровской волости

11:11, 28 августа 2017, ПАИ

27 августа деревню Лавры Печорского района посетила крупная группа туристов из Эстонии, принадлежащих к народности сету. Как стало известно Псковскому агентству информации, они прибыли на Международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи», который сегодня, 28 августа, пройдет в деревне Сигово Печорского района.

По информации ПАИ, ещё 21 августа при поддержке Лавры посетили советник Совета Сетомаа (Эстония) Ааре Хырн, Кайя Туллус и хранитель частного музея сету в Сигове Нина Петрова. Осмотрев достопримечательности деревни, гости признали их интересными для посещения. Жители деревни подготовили посёлок к встрече зарубежных гостей: был наведён порядок в парке, на улицах, произведён обкос травы на набережной реки Лидва, вырублены кустарники, мешающие обзору.

Всего 27 августа в Лавры прибыло более 100 гостей. Для них провели экскурсию по лютеранскому кладбищу Лавров, где захоронены основатели посёлка – семья Зарри. Это кладбище уникально по своему пейзажу, а также величине, является одним из крупнейших в регионе. Затем гостям было показано здание Лавровской лютеранской кирхи, которая была возведена в 1920-1930-е годы. В ней служили Пауль Донберг, автор первого труда по истории Лавровской волости, и поэт Янис Стейкс.

Посетили гости и православное кладбище с церковью во имя святителя Николая Чудотворца. Гостям были показаны фундаменты ранее существовавших церквей на этом погосте, который носил название Щемерицкого. Гости побывали также в ныне действующем храме, любезно открытого старостой Дмитрием Кольцовым по благословению настоятеля протоиерея Александра Поспелова.

Закончилась экскурсия обзором старинного барского парка на набережной запруды на реке Лидва, а также остатков мельницы. В имении Лавры водяная мельница, винокурня и деревообрабатывающее предприятие известны с середины 19 века. Стены этих сооружений могут быть признаны объектами культурного наследия.

Завершился визит гостей чаепитием в Лавровском доме культуры, где их угостили пирогами, приготовленными местными мастерицами, которые получили высокую оценку гостей. Атмосфера встречи была очень тёплой и душевной, никому не хотелось расставаться. На гостей достопримечательности Лавровской волости произвели впечатление, даже было выражено желание видеть и готовность помочь издать путеводитель по Лавровской волости

Гостями был дан импровизированный мини-концерт - мужской хор исполнил несколько песен на языке сету.