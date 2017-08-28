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Общество

Назван единственный российский фильм, окупившийся в прокате летом

Картина «Бабушка легкого поведения» стала единственным российским фильмом, который этим летом окупился в прокате. Об этом сообщает Kinodata.pro.

Со 2 января по 27 августа этого года в отечественный прокат вышли 68 российских релизов, в том числе и копродукция с другими странами. По данным ресурса, совместными усилиями они собрали в кинотеатрах страны 4 млрд 284 млн рублей, но при этом на их производство было израсходовано 5 млрд 772 млн рублей. Таким образом, убытки отечественной киноиндустрии составили как минимум 3 млрд 630 млн рублей, так как половину кассовых сборов забирают кинотеатры и ещё 7,5-15% — дистрибьюторы.

Самым кассовым релизом августа и всего лета 2017 года стала комедия с бюджетом 60 млн рублей «Бабушка лёгкого поведения» — 264,5 млн рублей. Она уже более четырех с половиной раз окупила себя в кинотеатрах, став четвёртым прибыльным российским релизом в этом году, но лишь 94-м за всю историю отечественной киноиндустрии.

Драма К. Балагова с бюджетом 12 млн рублей «Теснота» заработала в августе 4.8 млн рублей. Остальные пять российских релизов этого месяца собрали менее 3 млн рублей каждый.

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