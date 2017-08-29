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Общество

Международный день действий против ядерных испытаний отмечается 29 августа

29 августа отмечается Международный день действий против ядерных испытаний, пишет сalend.ru.

Он утвержден на 64-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в декабре 2009 года. Новая дата, 29 августа, призвана активизировать усилия ООН, государств мира, межправительственных и неправительственных организаций в деле прекращения ядерных испытаний.

В преамбуле соответствующей резолюции Генеральной ассамблеи подчеркивается, что нужно «положить конец ядерным испытаниям с тем, чтобы предотвратить их опустошительные и пагубные последствия для жизни и здоровья людей». Также она призывает к более активному просвещению и информированию людей «о последствиях испытательных взрывов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов и необходимости их прекращения как одному из средств достижения цели построения мира, свободного от ядерного оружия».

С инициативой же принятия этой резолюции, имеющей большое число авторов и соавторов, выступила Республика Казахстан, которая предложила и дату Дня, чтобы отметить закрытие в этот день в 1991 году Семипалатинского ядерного полигона.

В мае 2010 года все государства участники Договора о нераспространении ядерного оружия обязались взаимодействовать с тем, чтобы стремиться к безопасности в мире, свободном от ядерного оружия, и охарактеризовали установление запрета на ядерные испытания как «жизненно важную задачу». Договор был открыт для подписания и ратификации в 1996 году.

Сейчас, по мнению ООН, настало время для того, чтобы страны, которые еще не подписали и не ратифицировали его, сделали это как можно скорее. В настоящее время все южное полушарие планеты уже практически стало зоной, свободной от ядерного оружия в силу региональных договоров: договора Раротонга, охватывающего южную часть Тихого океана; Пелиндабского договора, охватывающего Африку; Бангкокского договора, охватывающего Южную Азию, и договора Тлателолко, охватывающего Латинскую Америку и Карибский бассейн.

В апреле 2009 года мир приветствовал заявление президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки о приверженности делу создания мира, свободного от ядерного оружия, и о выполнении обязательств по статье VI договора о нераспространении с целью дальнейшего сокращения и ограничения стратегических наступательных вооружений.

Впервые Международный день действий против ядерных испытаний был проведен в 2010 году, и с тех пор ежегодно к этой дате в разных странах приурочено проведение различных согласованных мероприятий (симпозиумы, конференции, выставки, конкурсы, публикации, лекции в учебных заведениях, информационные передачи и другие события).
 

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