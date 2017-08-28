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Общество

Состоялась общественная приемка новой псковской школы в Борисовичах

Представители общественности осмотрели новую псковскую школу, построенную на окраине города, в Борисовичах. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, экскурсию по учебному заведению для них провел председатель управления образования Псковской области Александр Седунов.

Он напомнил, что уже 1 сентября школа примет около 1300 учеников. Штатное расписание школы уже полностью сформировано: в нем 144 человека. Тем не менее, в учебном заведении готовы рассмотреть новых кандидатов.

Александр Седунов подчеркнул, что особе внимание в новой школе уделено безопасности учеников. В ней есть специальные безопасные убежища на случай пожара, а окна оборудованы фиксаторами.

Напомним, на минувшей неделе в школа уже прошла приемку от общественников на предмет наличия доступной среды. Кроме того, тут состоялась региональная педагогическая конференция (ФОТОРЕПОРТАЖ).

Ранее Псковское агентство информации подробно рассказывало о том, как устроена новая школа Пскова. Подробнее об этом можно узнать здесь>> или посмотрев видео. 

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