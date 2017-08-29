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Общество

Ореховый Спас празднуется 29 августа

29 августа по народному календарю наступил Спас Нерукотворный, пишет сalend.ru.

На этот день выпадает Третий Спас — Спас Нерукотворный. Полное название этого праздника — Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. Нерукотворным образом называют особый тип изображения Христа, представляющий его лик на убрусе (платке) и на глиняной доске. Традиция такого изображения идет из сказания о Нерукотворном образе, который появился на полотенце, после того как Иисус, умывшись, вытер им лицо.

Льняной холст с отпечатком лица Христа долгое время хранился в Едессе как главное сокровище города. В 944 году император Константин VII выкупил образ у Едессы и торжественно перенес его в Константинополь. Этот день с тех пор стал праздничным. Сама же реликвия впоследствии была утеряна при разграблении города участниками одного из крестовых походов.

В православии Нерукотворный образ рассматривается как одно из доказательств истинности воплощения второго лица Троицы в человеческом образе, а в более узком смысле — как аргумент в пользу иконопочитания.

На Руси в этот день люди усердно молились Богу, а затем женщины отправляли мужей на поля с хлебом и солью. На телегу клали три снопа, а поверх них укладывали мешки с зернами, предназначенными для посева. На поле засевальщика уже ждали дети с пирогом и гречневой кашей.

Про три разных Спаса предки говорили: «Первый Спас на воде стоят, на второй — яблоки едят, на третий — полотна продают да хлеб припасают».

С этого дня обыкновенно начиналась также продажа полотна и холстов.

Кроме того, Третий Спас называли также ореховым. К этому времени в лесах созревали орехи, начинался их сбор. Старики загадывали детям загадки об орехах: «Нагни меня, ломи меня. Сломишь — гладко, расколешь — сладко»; «Ни окон, ни дверей, посередине — архирей»; «Маленький мужичок — костяная шубка».

Также про этот день говорили: «Третий Спас хлеба припас», — и пекли караваи из нового урожая зерна.

Помимо этого, было принято чистить источники и колодцы, пить подземную воду. В это время наблюдали за отлетом птиц, особенно ласточек и журавлей. Считалось, что ласточки улетают на юг в три этапа — в три Спаса. Если же на Спаса улетят журавли, то уже на Покров (14 октября) будет мороз.
 

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