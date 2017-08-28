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Общество

Большинство россиян отдают предпочтение официальному браку, показал опрос

78% россиян отдают предпочтение официальному браку, в том числе 87% - среди женатых, 64% - среди холостых, 51% - среди проживающих вместе без штампа в паспорте. Опрос на эту тему провел Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Еще 12% респондентов выступили за совместную жизнь со второй половиной без регистрации. При этом в группе от 60 лет и старше сожительство без регистрации приветствуют лишь 5%, от 18 до 24 лет – уже 21%. Между мужчинами и женщинами, жителями крупных мегаполисов и сельской местности столь значимых различий во мнении не фиксируется.

Идеальный возраст женитьбы – 27 лет для мужчин (среднее значение по ответам респондентов, назвавших конкретную цифру, – 77%) и 23 года – для женщин (среднее по ответам 81%). Причем молодежь, как показал опрос, склонна ставить возрастную планку несколько ниже (относительно среднего), а пожилые люди – выше.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 9-10 августа 2017 года. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.
 

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