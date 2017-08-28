94 килограмма копченой рыбы вернули в Латвию псковские специалисты

12:39, 28 августа 2017, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Шумилкино (Печорский район) пресечен ввоз 94 килограммов копченой рыбы, перемещаемой гражданином Латвии в багаже. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Ввоз продукции запрещен в связи с неблагополучием страны-экспортера в эпизоотическом отношении, нарушением условий транспортировки, отсутствием ветеринарных сопроводительных документов, разрешения Россельхознадзора на ввоз товара, маркировки, подтверждающей происхождение товара, дату его выработки и срок годности.

Рыба возвращена на сопредельную территорию.