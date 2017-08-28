Более 570 жителей Печорского района зарегистрировались на портале госуслуг через клиентскую службу ПФР

14:00, 28 августа 2017, ПАИ

Более 570 жителей Печорского района зарегистрировались на портале госуслуг через клиентскую службу районного Управления ПФР. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

Как рассказала начальник Управления ПФР в Печорском ране Ирина Кустова, в клиентской службе ПФР можно пройти регистрацию на портале госуслуг, создать, подтвердить и восстановить (в случае утери) свою учетную запись. Она необходима для того, чтобы получить доступ ко всем электронным сервисам портала госуслуг.

Всего с начала года в Управление ПФР обратились 180 человек за регистрацией учетной записи на портале госуслуг, 297 человек - за подтверждением личности, 102 - за восстановлением доступа к порталу.

Логин и пароль, указанные при регистрации на портале госуслуг, используются также для получения электронных услуг на официальном сайте Пенсионного фонда России, в разделе «Электронные услуги», в Личном кабинете гражданина. Ирин Кустова отметила, что жители района стали активно осваивать электронные сервисы Пенсионного фонда РФ: «В 2017 году за назначением пенсии через личный кабинет обратилось 155 человек, изменили способ доставки пенсии 233 человека, распорядились средствами МСК 67 человек».

Напомним, что через Личный кабинет гражданина можно подать электронное заявление на назначение пенсии или ежемесячной денежной выплаты, выбрать способ доставки пенсии, получить информацию обо всех установленных вам выплатах, а также заказать соответствующие справки. Мамы с детьми, не выходя из дома, могут подать заявление на выдачу сертификата на материнский капитал, распоряжение его средствами, узнать об остатке материнского семейного капитала.

Важная функция Личного кабинета гражданина - возможность проверить правильность и своевременность уплаты работодателем взносов на обязательное пенсионное страхование. Для этого необходимо заказать электронную выписку из своего индивидуального лицевого счёта. Сведения, содержащиеся в ней, их полнота и достоверность в дальнейшем будут необходимы при назначении страховой пенсии. Электронные сервисы ПФР постоянно совершенствуются и пополняются новыми разделами, поэтому регистрация на портале госуслуг позволяет экономить время и получать государственные услуги Пенсионного фонда дистанционно, не выходя из дома.

По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «горячей линии» 8-800-775-7950, а также в группе в соцсети «ВКонтакте».