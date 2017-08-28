0
14:35
Военно-патриотический марафон «Служу России!» завершился в Пскове эстафетой «Зарница»
13:19
В Дедовичском районе собирают подписи за сохранение ГРЭС
10:12
Сегодня в Псковской области выберут короля
09:36
В России изменятся правила проезда перекрестков
08:20
Успение Богородицы празднуют православные 28 августа
14:02
Небольшой дождь и до +17 градусов ожидается в Псковской области 28 августа
18:04
Обстановка в пострадавших из-за непогоды районах Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

В Дедовичской районной больнице потушен условный пожар

В Дедовичской районной больнице прошло тренировочное пожарно-тактическое учение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Согласно тактическому замыслу, в результате короткого замыкания электропроводки произошло возгорание в подсобном помещении детского отделения. Пожар распространяется по горючим материалам, стеллажам, стенам и по потолку помещения. Создалась угроза распространения горения по этажу здания. В момент возникновения условного пожара основная часть людей находилась в помещениях 2-го, 3-го и 5-го этажей здания.

Руководство больницы сообщило о возгорании в пожарную охрану по телефону 01, отключило электроэнергию, произвело тушение пожара первичными средствами пожаротушения и организовало эвакуацию людей и материальных ценностей.

Диспетчер ПСЧ-12 поселка Дедовичи после получения сообщения об условном пожаре выслал на место необходимые силы и средства по вызову № 1-БИС, а также направил на пожар бригады Скорой помощи, наряд ГИБДД и другие аварийные службы города.

Через семь минут к месту вызова прибыл дежурный караул пожарной охраны в составе двух отделений на автоцистернах. На этот момент из дверных проемов эвакуационных выходов условно шел дым, люди из окон на четвёртом этаже просили о помощи. Руководитель тушения пожара отдал распоряжение установить автоцистерну на пожарный гидрант и со звеном газодымозащитной службы произвел эвакуацию людей с четвёртого этажа через эвакуационный выход.

На месте условного пожара был создан штаб пожаротушения, на тушение очага возгорания и защиту помещений подано расчётное количество стволов, обеспечена бесперебойная подача воды.

Через 40 минут с момента возгорания условный пожар был локализован, а через 45 минут – ликвидирован, все люди спасены.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Военно-патриотический марафон «Служу России!» завершился в Пскове эстафетой «Зарница»
28 августа 2017
Военно-патриотический марафон «Служу России!» завершился в Пскове эстафетой «Зарница» 1
В Дедовичском районе собирают подписи за сохранение ГРЭС
28 августа 2017
В Дедовичском районе собирают подписи за сохранение ГРЭС
Сегодня в Псковской области выберут короля
28 августа 2017
Сегодня в Псковской области выберут короля 1
В России изменятся правила проезда перекрестков
28 августа 2017
В России изменятся правила проезда перекрестков
Успение Богородицы празднуют православные 28 августа
28 августа 2017
Успение Богородицы празднуют православные 28 августа
Небольшой дождь и до +17 градусов ожидается в Псковской области 28 августа
27 августа 2017
Небольшой дождь и до +17 градусов ожидается в Псковской области 28 августа
Обстановка в пострадавших из-за непогоды районах Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
26 августа 2017
Обстановка в пострадавших из-за непогоды районах Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
До 17 градусов тепла ожидается в Псковской области 27 августа
26 августа 2017
До 17 градусов тепла ожидается в Псковской области 27 августа

Идет загрузка...