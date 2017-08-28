В Дедовичской районной больнице потушен условный пожар

12:51, 28 августа 2017, ПАИ

В Дедовичской районной больнице прошло тренировочное пожарно-тактическое учение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Согласно тактическому замыслу, в результате короткого замыкания электропроводки произошло возгорание в подсобном помещении детского отделения. Пожар распространяется по горючим материалам, стеллажам, стенам и по потолку помещения. Создалась угроза распространения горения по этажу здания. В момент возникновения условного пожара основная часть людей находилась в помещениях 2-го, 3-го и 5-го этажей здания.

Руководство больницы сообщило о возгорании в пожарную охрану по телефону 01, отключило электроэнергию, произвело тушение пожара первичными средствами пожаротушения и организовало эвакуацию людей и материальных ценностей.

Диспетчер ПСЧ-12 поселка Дедовичи после получения сообщения об условном пожаре выслал на место необходимые силы и средства по вызову № 1-БИС, а также направил на пожар бригады Скорой помощи, наряд ГИБДД и другие аварийные службы города.

Через семь минут к месту вызова прибыл дежурный караул пожарной охраны в составе двух отделений на автоцистернах. На этот момент из дверных проемов эвакуационных выходов условно шел дым, люди из окон на четвёртом этаже просили о помощи. Руководитель тушения пожара отдал распоряжение установить автоцистерну на пожарный гидрант и со звеном газодымозащитной службы произвел эвакуацию людей с четвёртого этажа через эвакуационный выход.

На месте условного пожара был создан штаб пожаротушения, на тушение очага возгорания и защиту помещений подано расчётное количество стволов, обеспечена бесперебойная подача воды.

Через 40 минут с момента возгорания условный пожар был локализован, а через 45 минут – ликвидирован, все люди спасены.

